Куда вложить деньги в 2024 году

Депозиты в фаворе

Фаворитом в списке инструментов вложения средств у большинства новосибирцев являются вклады. Об этом сообщили все участники заочного круглого стола, проведенного Infopro54.

— По мере повышения ключевой ставки в конце III – в IV квартале 2023 года ставки по вкладам росли и у банков. Соответственно увеличивался и спрос на этот вид сбережения. Сбер только в декабре дважды повышал ставку по вкладам. В результате менее чем за две недели (с 18 по 31 декабря), после последнего повышения ставки, сибиряки открыли в Сбере свыше 96,8 тысячи новых вкладов, в том числе свыше 18,9 тысячи — в Новосибирской области. Что сопоставимо с месячными показателями I – II и началом III кварталов, — констатировали в пресс-службе банка.

Как отметили в пресс-службе Сибирского Сбербанка, всего на счетах сибиряков в 2023 году были сосредоточены 1,285 трлн рублей, что почти на 200 млрд рублей больше, чем годом ранее. Новосибирцы держали на счетах в Сбере почти 275 млрд рублей, это на 50 млрд рублей больше, чем в 2022-м. Почти половина сбережений (45%), как и прежде, находятся на депозитах.

Никита Кузнецов, директор региона «Восток» АО «Экспобанк», отмечает, что повышенный интерес к банковским вкладам сохраняется и в 2024 году на фоне высокой ключевой ставки.

Управляющая филиалом ПАО «Банк Уралсиб» в Новосибирске Наталья Голубева соглашается, что повышение ключевой ставки увеличило привлекательность вкладов для населения и привело к росту портфеля депозитов.

— Чаще всего вклады размещают на 3-6 месяцев. Клиенты предпочитают продукты с ежемесячной капитализацией процентов, также популярны накопительные счета, по которым банк предлагает повышенный процент на остаток и при этом у клиента остается возможность забрать деньги со счета в любой момент, — говорит Наталья Голубева.

Заместитель генерального директора банка «Левобережный» Дина Павлова поясняет, что наибольшим спросом у клиентов сегодня пользуются вклады на короткие сроки до одного года и в валюте РФ.

В АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на долю классического непополняемого депозита приходятся около 70% депозитного портфеля.

— Классический депозит выбирают те клиенты, которые точно знают, что на определенный период времени деньги им не понадобятся. Если уверенности нет и деньги могут понадобиться в любое время, то практичнее положить их на накопительный счет. Ставка по нему будет ниже, чем по классическому депозиту, но тоже вполне достойная, — поясняет заместитель руководителя «Абсолют Банка» в Новосибирске Ирина Чернощук. — Кроме того, положив деньги на накопительный счет, можно в любое время снять их без потери в процентах.

За накопительные счета играет маркетинг

В банке «Левобережный» (ПАО) в условиях значительных изменений ключевой ставки ЦБ стали активно развиваться накопительные счета физических лиц.

— Однако вкладчики, как и раньше, больше всего реагируют на размер процентной ставки по вкладу/накопительному счету, а не на дополнительные условия. В настоящее время банк не предлагает клиентам инвестиционные продукты, — пояснила Дина Павлова.

В «Уралсибе», говорит Наталья Голубева, представлена широкая линейка программ НСЖ. По ее словам, этот инструмент выбирают клиенты с консервативным подходом к размещению денежных средств.

Никита Кузнецов, напротив, не наблюдает роста спроса на накопительные счета.

— Высокие ставки по накопительным счетам зачастую являются маркетинговыми, реальная доходность накопительных счетов ниже ставок по вкладам, — констатирует банкир.

Металлические счета наращивают популярность

В «Экспобанке» наряду с популярностью вкладов отмечают повышенный спрос на покупку золотых слитков и золотых инвестиционных монет среди состоятельных клиентов. Об этом же Infopro54 сообщили в пресс-службе Сибирского Сбербанка (ПАО).

— На конец 2023 года сибиряки хранили на обезличенных металлических счетах 14,5 млрд рублей. За год эта сумма выросла более чем на 3,5 млрд рублей. В Новосибирской области сумма такого вида сбережений за год выросла с 2,7 млрд рублей до 3,6 млрд рублей, — пояснили в банке. — Еще один вид сбережений связан с открытием счетов на имя детей. В 2023 году жители регионов Сибири открыли больше 148 тысяч новых лицевых счетов на имена своих детей. На эти счета взрослые сибиряки положили более 1,334 млрд рублей. Новосибирцы чаще других сибиряков используют для этого обезличенные металлические счета.

Фондовый рынок настораживает

Дина Павлова констатирует, что подавляющее большинство клиентов банка не готовы в настоящий момент делать инвестиции в фондовый рынок.

— Значительные колебания рынка в последние 2-3 года не добавляют стабильности и уверенности клиентов в долгосрочных инструментах, — пояснила банкир.

Никита Кузнецов сообщил, что сейчас из ценных бумаг клиенты предпочитают размещения в облигации, а также сделки РЕПО на короткие сроки.

— Рост ставок по классическим банковским вкладам охладил спрос клиентов к сложным инвестиционным продуктам, но к концу года ситуация может поменяться, — не исключает собеседник Infopro54.

Наталья Голубева, напротив, заявляет, что рост фондового рынка подогревает интерес населения к инвестициям в ценные бумаги.

— Мы заинтересованы, чтобы наши клиенты воспринимали банк как стратегического партнера, который помог бы им выстроить долгосрочную стратегию по управлению и приумножению имеющихся активов. Возможность вернуть часть уплаченных налогов при инвестировании в ИИС, а также получения дохода от инвестирования выше инфляции — хорошие аргументы, — подчеркивает Наталья Голубева.

Госпрограммы поддерживают недвижимость

Опрошенные Infopro54 банкиры отметили, что в 2024 году у новосибирцев сохраняется интерес к инвестициям в недвижимость.

Эксперт подчеркнула, что доходность по вкладам сейчас может превышать потенциальный доход от сдачи в аренду, что также сказывается на выборе инструментов вложения средств.

Дина Павлова подтверждает, что высокий спрос населения к инвестициям в недвижимость обусловлен действием госпрограмм по поддержке ипотечных сделок для отдельных категорий граждан. Наталья Голубева напомнила, что во второй половине 2023 года регулятор существенно сузил возможности для получения льготных ипотечных кредитов, это оказало давление на рынок недвижимости.

— Сейчас ситуация на рынке недвижимости турбулентная, с одной стороны — высокий спрос со стороны населения, с другой — ограниченные финансовые возможности. Кредитование по льготным программам привело к ценовой разнице на вторичном и первичном рынке недвижимости. В такой ситуации инвесторы заняли выжидательную позицию, — уверена банкир.

Напомним, в середине 2024 года правительство РФ планирует изменить условия госпрограмм, сделать их более адресными, что может сузить круг получателей ипотеки с господдержкой.

Ожидания от 2024 года

Ориентируясь на ключевую ставку ЦБ, банкиры – участники круглого стола прогнозируют, что в 2024 году сберегательные настроения у новосибирцев сохранятся.

— В 2024 году мы ожидаем, что ключевая ставка продержится на высоком уровне в первом полугодии и доходность по вкладам и накопительным счетам будет привлекательной, — прогнозирует Никита Кузнецов. — На этом фоне спрос на вклады сохранится, но он будет ниже, чем в 2023 году, так как многие клиенты заблаговременно воспользовались высокими ставками и разместили основную часть свободных средств в сберегательные продукты.

Ирина Чернощук настроена более оптимистично и полагает, что сберегательная активность населения в первой половине 2024 года будет расти, и, как следствие, объем денежных средств, размещаемых на вкладах и счетах.

— Наблюдающаяся динамика повышения ставок сделала депозиты более привлекательным инвестиционным инструментом, и сейчас многие клиенты стремятся зафиксировать доходность на максимально высоких ставках и с длительными сроками, — поясняет собеседница Infopro54.

Дина Павлова считает, что с помощью вкладов и накопительных счетов можно сберечь денежные средства, а в случае снижения ключевой ставки Центробанком, которое ожидается ближе к концу 2024 года, можно заработать, если «зафискироваться» по действующим ставкам вкладов.

— С помощью более рисковых инструментов всегда следует рассчитывать на долгий горизонт вложений — от 5 лет и более. В таком случае можно «поймать верх рынка» и заработать на инвестициях. Однако никто не спрогнозирует макроэкономические и общемировые риски, которые могут значительно повлиять на доходность инвестиционных вложений. Чтобы не просто сохранять деньги от инфляции, а получать прибыль от накоплений, держите «подушку безопасности» (6-12 ежемесячных доходов) на вкладах, накопительных счетах, а сумму сверх этого размещайте в инвестиционные продукты, — рекомендует банкир.

Наталья Голубева соглашается, что популяризация инвестирования, разумный и диверсифицированный подход к размещению накоплений позволит большему количеству клиентов воспользоваться возможностями получить повышенный доход, который снизит потери от инфляции.