СК проверит школьников, слепивших снежный фаллос у Мемориала Славы в Сибири

В Алтайском крае школьники попали под проверку Следственного комитета после того, как слепили из снега фаллос рядом с Мемориалом Славы.
Инцидент произошел в селе Староалейское в феврале 2024 года.
Юные «скульпторы» сфотографировали свое творение и выложили в одном из мессенджеров. Осознав, что «где-то свернули не туда», подростки поспешили избавиться от снежного арт-объекта и разрушили его. Но, как известно, интернет помнит все — снимки быстро разлетелись по чатам.
Как сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах, сотрудники полиции школьников задержали и провели профилактическую беседу.
— Одному нарушителю 14, а другому 16 лет. На родителей возбудили административные дела. Сейчас СК проводит проверку по признакам статьи «реабилитация нацизма», — пояснил собеседник.
В краевом СК отказались комментировать ситуацию.
Ранее редакция сообщала об избрании меры пресечения подросткам, устроившим самосуд над 15-летним школьником в Новосибирске.
Фото: соцсети.
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