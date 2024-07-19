Отрасли индустрии гостеприимства развиваются: и отельное дело, и ресторанный бизнес. Некоторое количество времени и финансовых ресурсов было отвлечено на необходимую структурную перестройку. Она была обусловлена объективными факторами: сначала последствия карантина, потом санкции. Но все же перестройка прошла. И отрасль снова в росте, в прогрессии. Причем этот рост не «на сколько-то», а именно кратный, в разы. Отрасль крепко стоит на ногах. Более того — ее поддерживает государство. Это отчетливо видно в том числе и по фестивалю. Здесь хорошо представлены лидеры отрасли, их сообщество на фестивале очень плотное, репрезентативное и деятельное. Их активность, их идеи будут очень востребованы, поскольку развитие локального туризма, осмысление локальных культурных кодов — это общероссийский процесс.

Пожалуй, эти отрасли — самые наглядные сферы омниканальности. Медиарефлексия, PR тут теперь эффективны именно как функциональная сумма — как сочетание действий традиционной рекламы, блогосферы, «отзовиков», социальных сетей. Омниканальность подразумевает, что теперь нет прямолинейного определения «лучший канал», «самый результативный канал». Сейчас все ресурсы работают в комплексе, без оценочного выделения «самых».

Сейчас очень важна онлайн-репрезентация своего сервиса или культурного продукта. Да, до сих пор часть людей лояльны бумажным медиа. Но сейчас так: если твой бизнес не виден в интернете, его, считай, нет вообще.

Роль таких фестивалей в продвижении туристических стартапов и малых бизнесов колоссальна. Малый бизнес в буквальном смысле оперирует категориями геолокации — тем, что в ближнем круге, вокруг него. Поддержка властей, «засветка» на таком фестивале помогают быстро выйти из этого малого круга на локальный уровень с более широким ареалом, а то и на федеральный. Такие события, событийные площадки — это взлетные полосы, точки прорыва.

Для нас, как для организаторов, очень важно было создать на фестивале продуктивную атмосферу диалога — чтобы и акулы бизнеса, и юниоры ощущали потребность взаимодействия, общения. Причем общения именно результативного для обеих сторон. А еще у таких фестивалей есть и общекультурная миссия — быть средой общения для горожан. Если угодно, средством сити-тимбилдинга. По атмосфере фестиваля заметно, что это получается.

Фото из личного архива спикера