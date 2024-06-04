«Такого еще не было»: участнице «Уральских пельменей» подложили в туфлю лезвие на шоу в Новосибирске

Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Илана Дылдина столкнулась с неприятным инцидентом во время выступления в Новосибирске. В обувь артистки кто-то подложил лезвие. Девушка обнаружила это перед выходом на сцену: надевала туфлю и почувствовала резкую боль в пальце ноги.

Об этом она рассказала в видео, которое записала в своем Телеграм-канале.

— Прикиньте, я сейчас у себя в туфле нашла лезвие. Клянусь вам, вот оно. Вот это лезвие было в туфле, можете представить? Прямо вот здесь. Сейчас я вам покажу, как я поранилась, офигеть вообще, я в шоке. Хорошо, что я ещё плотно не запихнула ногу, это просто жесть. В театре было такое у нас, но на шоу.., — возмутившись продемонстрировала Илана Дылдина лезвие.

К счастью, травма оказалась несерьезной, однако, настроение артистки было подпорчено.

На кого пало ее подозрение в подлой шутке — Илана умолчала.

Ранее редакция сообщала о том, что пресс-конференция в кинотеатре «Победа» с участием Никиты Кологривого закончилась скандалом. После общения со СМИ актер разозлился на организаторов и, оскорбив их, покинул площадку.