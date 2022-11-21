Легкая промышленность отреагировала на политический запрос — импортозамещение

— Муниципалитет заинтересован в том, чтобы предприятия индустрии красоты, легкой промышленности выходили из тени и платили налоги, чтобы новосибирские бренды узнавали в России, — заявил на брифинге начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин.

— Мы второй год организуем в Новосибирске фестиваль, чтобы мастера, работающие в небольших салонах, выходили и показывали себя. Среди них есть не только победители чемпионатов России, но и мира. Для отрасли это очень важно, так как потом мастера получают заказы в течение всего предновогоднего месяца, — комментирует руководитель комитета по развитию предприятий индустрии красоты новосибирского реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Анна Зубаровская.

По его словам, по этим причинам мэрия поддерживает фестиваль «Образ», продвигающий предприятия отрасли, который пройдет в Новосибирске на этой неделе.

Президент межрегиональной ассоциации предприятий легкой промышленности «Мода.Точка.Ритейл» Алена Русакова пояснила, что фестиваль — возможность познакомиться с новосибирскими брендами.

— Мы делаем программу так, чтобы она была интересна тем, кто покупает, и тем, кто продает, стремимся выстроить коммуникацию между потребителями и производителями одежды, — говорит она.

— Частично это реакция легкой промышленности на политический запрос — импортозамещение. Бренды перестраиваются под задачи времени, они выходят в офлайн-продажи, думают о развитии, и интерес к отрасли очень большой, — комментирует эксперт. — На этом интересе мы работаем и рассчитываем, что нам удастся решить ряд задач, важных для развития отрасли.

По словам Русаковой, местные бренды за 2022 год продемонстрировали большой скачок в развитии. В городе появилось много фирменных магазинов новосибирских производителей.

В частности, она отметила что 29 сентября в Новосибирске была создана межрегиональная ассоциация предприятий легкой промышленности, в которую входят уже около 30 компаний.

— Сейчас мы прорабатываем концепцию создания отраслевого центра, планируем консолидировано решать и прочие задачи, которые стоят перед отраслью, — пояснила она. — К примеру, 6-7 декабря в «Точке кипения» Академгородка пройдет форум новых материалов и технологий, где будут прорабатываться предложения для решения новых промышленных и производственных задач.

— Речь идет о льготных ценах на аренду, которые будут субсидироваться. Скорее всего, эта программа заработает весной 2023 года, — добавила она.

Анна Зубаровская рассказала, что «ОПОРА РОССИИ» подготовила документ, согласно которому предприятия легкой промышленности региона смогут на льготных условиях зайти в торговые центры Новосибирска.

Сергей Стефанский собственник бренда одежды из трикотажа Stefan Store, рассказал редакции, что, по сравнению с 2021 годом, в 2022 продажи его компании выросли на 300-400%.

— У нас не возникло проблем в связи с объявленными санкциями. Мы закупаем трикотаж хорошего качества в Турции, и если раньше заказанные ткани шли к нам 2-3 недели, то сейчас 5-7 дней. Логистика стала работать быстрее и лучше. При этом многие иностранные бренды ушли с рынка, и мы его успешно завоевываем, — говорит собеседник редакции. — Что касается цен, то они выросли в 1,5-2 раза из-за сопоставимого удорожания тканей. Весной некоторые ткани подорожали в 3-4 раза, и мы были вынуждены их закупать, чтобы не допускать простоя. Сейчас цена откатилась назад, но к уровню 2021 года не вернулась. Фурнитура тоже подорожала, но ее можно найти в России.

Основную конкуренцию российским брендам, по его словам, сейчас составляет дешевый Китай.

— Эта продукция уступает нашей в качестве, но не в цене. К сожалению, покупатели предпочитают приобретать дешевые вещи, которые через 2-3 года можно выбросить, а не качественные, которые можно носить много лет. Они не особо заморачиваются качеством вещей, — комментирует Стефанский.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, почему в России тормозит импортозамещение.