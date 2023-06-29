Купинскую районную больницу оштрафовали на 75 тысяч рублей

Купинский районный суд Новосибирской области наложил штраф на центральную районную больницу в размере 75 тыс. руб. Об этом говорится в сообществе «Суды общей юрисдикции».

— Постановлением суда ГБУЗ НСО «Купинская ЦРБ» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст.19.20 КоАП РФ, то есть осуществляло деятельность, не связанную с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно, — говорится в сообщении.

Отмечается, что при проверке территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области (Росздравнадзор по НСО) было установлено, что в соответствии с нормативными документами 2021 учреждением частично нарушены стандарты оснащения практически по всем профилям оказания медицинской помощи: терапия, анестезиология и реаниматология, детская неврология и эндокринология. Также нарушен стандарт оснащения автомобиля скорой медицинской помощи для общепрофильной фельдшерской выездной бригады и др.

Кроме того внеплановыми проверками Росздравнадзора по НСО установлено, что в ГБУЗ НСО «Купинская ЦРБ» нарушены требования законодательства, а именно: не представлены трудовые договоры, заключенные с работниками, имеющими необходимое для выполнения заявленных работ (услуг) профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности «онкология», «стоматология хирургическая», согласно представленному штатному расписанию ГБУЗ НСО «Купинская ЦРБ» на 1 января 2023 года врач-онколог и врач стоматолог-хирург отсутствуют в штате медицинской организации.

Постановление вступило в законную силу.

Ранее редакция сообщала, что администрацию Купино обязали привести в порядок остановки общественного транспорта.