Плавучий фонтан на Оби восстановить невозможно

— Плавучий фонтан вышел из строя. Восстановить его вряд ли возможно. Технологии, по которым он эксплуатировался, устарели. Проще говорить о создании нового. Сейчас мы занимаемся запуском и ремонтом действующих фонтанов на суше. Это актуальная задача, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции.

Напомним, впервые плавучий фонтан на Оби запустили в 2003 году. Он находился на трех понтонах в районе парка «Городское начало». Струи плавучего фонтана достигали в высоту 32 метров. По вечерам включалась подсветка. На набережной напротив фонтана проходили концерты, организовывались фотосессии.

Стоит отметить, что в последние годы фонтаны часто ремонтировали.

Напомним, в настоящее время в Новосибирске идет ремонт фонтана в Первомайском сквере.