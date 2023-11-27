Новые сто рублей появились в Новосибирской области

В Новосибирской области постепенно начали появляться новые купюры номиналом 100 рублей. По дизайну они отличаются от предыдущий вариации.

В связи с этим некоторый жители пока недоверчиво относятся к новинке.

― Сначала принял сотку за подделку. Чуть не разругался с продавцом. Но потом выяснил, что это новый дизайн такой, ― говорит Дмитрий.

По информации Центробанка, до 2025 года в оборот будут вводить модернизированные банкноты всех номиналов, за исключением 200 и 2000 рублей. Они будут находиться в обороте вместе с купюрами образца 1997 года.

На новой банкноте изображены символы Москвы — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, парк «Зарядье», здание МГУ на Воробьевых горах. При этом с нее убрали квадригу Аполлона на здании Большого театра.

На оборотной стороны банкноты — Ржевский мемориал Советскому Cолдату.

Цвет купюры ― песочный.

Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирска продает редкие 100-рублевые купюры за 5 млн рублей.