ФСБ задержала спонсора украинских террористов из Сибири

Молодой сибиряк спонсировал украинское военизированное объединение, признанное террористическим, чтобы его участники вели боевые действия против России.
Жителя Бийска быстро вычислили сотрудники ФСБ.
― В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержан мужчина, оказавший финансовую поддержку террористической организации, действующей против безопасности Российской Федерации, ― прокомментировали Infopro54 в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.
Пособником террористов бийчанин стал с помощью интернета. Подписался в социальных сетях на сообщество и проникся его идеями.
― Со своей банковской карты приобрел виртуальную валюту и перевел ее на криптокошелек, используемый представителями террористического объединения. Деньги предназначались для покупки беспилотных летательных аппаратов и военного оборудования, ― добавили в ведомстве.
Сейчас в отношении сибирского спонсора возбуждено уголовное дело по статье «Финансирование терроризма». Свою вину в содеянном житель региона признал. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее редакция писала, что в Томске оперативники ФСБ задержали 18-летнего студента-программиста по подозрению в государственной измене.
Фото: freepik.com — jcomp
Видео: предоставлено УФСБ по Алтайскому краю.
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