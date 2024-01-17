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ФСБ задержала спонсора украинских террористов из Сибири

  • 17/01/2024, 11:51
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ФСБ задержала спонсора украинских террористов из Сибири
19-летний житель города Бийска переводил деньги на покупку беспилотников для нужд ВСУ.

Молодой сибиряк спонсировал украинское военизированное объединение, признанное террористическим, чтобы его участники вели боевые действия против России.

Жителя Бийска быстро вычислили сотрудники ФСБ.

― В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержан мужчина, оказавший финансовую поддержку террористической организации, действующей против безопасности Российской Федерации, ― прокомментировали Infopro54 в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.

Пособником террористов бийчанин стал с помощью интернета. Подписался в социальных сетях на сообщество и проникся его идеями.

― Со своей банковской карты приобрел виртуальную валюту и перевел ее на криптокошелек, используемый представителями террористического объединения. Деньги предназначались для покупки беспилотных летательных аппаратов и военного оборудования, ― добавили в ведомстве.

Сейчас в отношении сибирского спонсора возбуждено уголовное дело по статье «Финансирование терроризма». Свою вину в содеянном житель региона признал. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее редакция писала, что в Томске оперативники ФСБ задержали 18-летнего студента-программиста по подозрению в государственной измене.

Фото: freepik.com — jcomp

Видео: предоставлено УФСБ по Алтайскому краю.

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирск Алтайский край

Теги : ФСБ терроризм


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