ФСБ задержала спонсора украинских террористов из Сибири

Молодой сибиряк спонсировал украинское военизированное объединение, признанное террористическим, чтобы его участники вели боевые действия против России.

Жителя Бийска быстро вычислили сотрудники ФСБ.

― В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержан мужчина, оказавший финансовую поддержку террористической организации, действующей против безопасности Российской Федерации, ― прокомментировали Infopro54 в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.

Пособником террористов бийчанин стал с помощью интернета. Подписался в социальных сетях на сообщество и проникся его идеями.

― Со своей банковской карты приобрел виртуальную валюту и перевел ее на криптокошелек, используемый представителями террористического объединения. Деньги предназначались для покупки беспилотных летательных аппаратов и военного оборудования, ― добавили в ведомстве.

Сейчас в отношении сибирского спонсора возбуждено уголовное дело по статье «Финансирование терроризма». Свою вину в содеянном житель региона признал. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее редакция писала, что в Томске оперативники ФСБ задержали 18-летнего студента-программиста по подозрению в государственной измене.