На кошатницу, приютившей 66 кошек, жалуются соседи в Новосибирске

Жители дома 35 по улице Высоцкого жалуются на кошатницу , которая собрала у себя в квартире (37 кв. метров) 66 питомцев.

— Запах ощущается этажом выше и ниже, — поделился один и жителей дома в группе «МЖК Восточный, Плющихинский» в Вконтакте.

Не так давно в квартиру смог попасть участковый. Однако он смог только выписать штраф в 5 тысяч рублей.

По данным жителя дома, на любительницу кошек подано 2 иска, а также имеется большое количество жалоб в ТСЖ, управление ветеринарии и в Роспотребнадзор.

В комментариях люди начали обсуждать ситуацию.

— А зачем ей столько. — «Повезло» соседям. — Ужас. Как жалко соседей. — Соседи бы разобрали хоть по одной кошке.

Ранее редакция сообщала о том, что новый дом нашли 83 бездомных кошки и собаки в Новосибирске.