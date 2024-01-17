На кошатницу, приютившей 66 кошек, жалуются соседи в Новосибирске

Жители дома 35 по улице Высоцкого жалуются на кошатницу , которая собрала у себя в квартире (37 кв. метров) 66 питомцев.
— Запах ощущается этажом выше и ниже, — поделился один и жителей дома в группе «МЖК Восточный, Плющихинский» в Вконтакте.
Не так давно в квартиру смог попасть участковый. Однако он смог только выписать штраф в 5 тысяч рублей.
По данным жителя дома, на любительницу кошек подано 2 иска, а также имеется большое количество жалоб в ТСЖ, управление ветеринарии и в Роспотребнадзор.
В комментариях люди начали обсуждать ситуацию.
— А зачем ей столько.
— «Повезло» соседям.
— Ужас. Как жалко соседей.
— Соседи бы разобрали хоть по одной кошке.
Ранее редакция сообщала о том, что новый дом нашли 83 бездомных кошки и собаки в Новосибирске.
Фото со страницы «МЖК Восточный, Плющихинский» в Вконтакте
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