Сибирские компании отправили на экспорт 310 тонн косметики

Сибирское таможенное управление подвело итоги экспорта косметики, произведенной сибирскими компаниями, за рубеж. В первом квартале сибиряки поставили иностранным партнерам 310 тонн продукции — на 16 % больше, чем годом ранее.
В список парфюмерных и косметических средств, которые направлялись на экспорт входили:
Как отметили в таможне, основные поставки сибирской косметики пришлись на страны ближнего зарубежья. Кроме того, продукция поступала в Монголию и Вьетнам.
65% поставок пришлось на предприятия Новосибирской области, 22% — Омской области, 7% — Иркутской области, 5% — Алтайского края.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские ученые создают косметику из живой хлореллы.
Фото предоставлено отделом по связям с общественностью СТУ, автор – пресс-служба СТУ
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