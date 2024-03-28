Сибирские компании отправили на экспорт 310 тонн косметики

Сибирское таможенное управление подвело итоги экспорта косметики, произведенной сибирскими компаниями, за рубеж. В первом квартале сибиряки поставили иностранным партнерам 310 тонн продукции — на 16 % больше, чем годом ранее.

В список парфюмерных и косметических средств, которые направлялись на экспорт входили:

средства для волос (краски, шампуни, маски, бальзамы, лаки и другие) — рост в 2,2 раза,

освежители воздуха для помещений,

дезодоранты,

косметические средства по уходу за кожей,

средства для макияжа.

Как отметили в таможне, основные поставки сибирской косметики пришлись на страны ближнего зарубежья. Кроме того, продукция поступала в Монголию и Вьетнам.

65% поставок пришлось на предприятия Новосибирской области, 22% — Омской области, 7% — Иркутской области, 5% — Алтайского края.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские ученые создают косметику из живой хлореллы.