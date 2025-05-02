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Новосибирский завод «Сибсельмаш» перешёл под управление «Курганприбора»

  • 02/05/2025, 17:00
Автор: Ольга Кирсанова
Новосибирский завод «Сибсельмаш» перешёл под управление «Курганприбора»
Обанкротившееся предприятие было выставлено на торги в марте 2025 года

Крупнейший оборонный завод «Сибсельмаш» из Новосибирска, признанный банкротом, передали под управление предприятию «Курганприбор». Об этом сообщил в своём Телеграм-канале председатель совета директоров АО «Курганприбор» Сергей Муратов.

— Над ещё одним предприятием, входящим в нашу группу компаний, поднят флаг «Курганприбора» — это новосибирский «Сибсельмаш», некогда крупнейший завод в Сибири. И сегодня, спустя 25 лет, уже сам «Курганприбор», на котором работают 9000 сотрудников, выводит из банкротства другие предприятия. Только в одной Новосибирской области их четыре – институт «Октава», Институт прикладной физики, «Сибтекстильмаш» и сегодня взвился флаг НПО «Курганприбор» над «Сибсельмашем». И это ещё раз подтверждает то, что сегодня «Курганприбором» руководит одна из лучших команд в России, — прокомментировал сенатор.

Отметим, что предприятие, входившее в структуру «Ростеха», было одним из крупнейших за Уралом производителем сельхозмашин для агропромышленного комплекса России. В разные годы два его бывших генеральных директора становились губернаторами региона — сначала Виталий Муха, а после Василий Юрченко.

В конце 2018 года в отношении ОАО «Сибсельмаш-Спецтехника» было введено внешнее наблюдение. Весной 2019 арбитражный суд ввёл на предприятии процедуру конкурсного производства.

В марте 2025 года имущество обанкротившегося завода было выставлено на торги.

Ранее редакция сообщала о том, что четыре компании с долгами более одного миллиарда рублей банкротят в Новосибирске.

Фото Юлии Даниловой

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Урал Сибирь Россия Новосибирск Курган

Теги : продажа Сибсельмаша оборонное предприятие завод банкротство


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