«Курорт Белокуриха» получил рекордную выручку

АО «Курорт Белокуриха» в 2022 году получило 2,39 млрд рублей выручки, что на 34,5% больше, чем годом ранее. Информация об этом размещена на Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Выручка курорта в 2022 году стала рекордной за последние пять лет В 2018 году компания получила 1,58 млрд рублей, в 2019 году — 1,56 млрд рублей, в 2020 году — 1 млрд рублей, в 2021 году — 1,78 млрд рублей.

Себестоимость продаж курорта по итогам прошлого года выросла на 23,8% — до 1,67 млрд рублей. Чистая прибыль «Курорта Белокурихи» составила 246,6 млн рублей (это в 2,5 раза больше чем в предыдущий год). Однако кредиторская задолженность компании увеличилась с 330,5 млн рублей до 400,7 млн рублей, дебиторская — с 180,5 млн рублей до 332,9 млн рублей.

— В 2020 году и 2021 году «Курорт Белокуриха» работал в условиях пандемии коронавируса и введенных ограничений. Снятие почти всех ограничений в 2022 году позволило компании существенно нарастить выручку, — говорится в пояснении к отчетности.

Также отмечается, что еще одним фактором роста выручки стали введенные санкции некоторых стран, вследствие чего ограничения стали стимулировать граждан РФ отдыхать на курортах внутри России.

АО «Курорт Белокуриха» является основным санаторно-курортным объединением в городе-курорте Белокуриха. В его состав входят санатории «Белокуриха», «Сибирь», «Катунь», курортная поликлиника, оздоровительный центр «Водный мир», рестораны, кафе и др.

Ранее редакция сообщала о том, что инвестиции в недвижимость не потеряли актуальность.