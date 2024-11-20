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Курс доллара в банках Новосибирска перевалил за 100 рублей

  • 20/11/2024, 12:30
Курс доллара в банках Новосибирска перевалил за 100 рублей
Некоторые банки продают эту валюту почти за 106 рублей

Сегодня официальный курс доллара от Центрального банка РФ установлен в размере 100,03 рубля. Накануне Центробанком были установлены следующие курсы валют: официальный курс доллара США — 99,943, евро — ₽105,4606, юаня — ₽13,7597. Таким образом, доллар подорожал на 9,18 коп., евро — на 27,32 коп., а юань прибавил 1,47 коп.

Таким образом, доллар вновь перешагнул ценовой порог в 100 рублей. Последний раз официальный курс этой валюты поднимался до трехзначного номинала год назад — 10 октября 2023 года, тогда он равнялся 101,3598 рубля за одну единицу.

В Новосибирских филиалах Сбербанка курс доллара по отношению к рублю на утро 20 ноября составляет 1:102. При этом сам банк покупает американскую валюту за 95,5 рублей. Евро немного обошел доллар по стоимости и достиг 110,2 рублей. Покупают европейскую валюту в банке за 100,9 руб.

Еще дороже обойдется покупка американской валюты в Райфайзенбанке. Здесь за один доллар придется заплатить 105,8 рублей. Покупает банк ту же банкноту по курсы — 94,7 рублей. Евро здесь стоит 106 рублей, а цена покупки составляет — 94,8 рублей.

Интересно, что в отделениях Россельхозбанка сегодня утром еще можно было купить доллар за 99 рублей. Об этом корреспондента Infopro54 известил голосовой помощник банка.

При этом, во всех филиалах уточнили, что наличие валюты нужно узнавать непосредственно в офисах финучреждений. В Сбербанке корреспонденту Infopro54 рассказали, что новых долларов в продаже по-прежнему нет и в ближайшее время не ожидается.

— Только если принесут на продажу, — уточнили сотрудники банка. — Но это бывает крайне редко. И узнавать о поступлении таких купюр нужно только в самих офисах. По телефону такую информацию вам никто не предоставит.

Напомним, после введения санкций в июне 2024 года против Мосбиржи и ее дочерних предприятий (Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра) торговая площадка запретила торги долларами США, гонконгскими долларами и евро. После чего Центробанк принял решение об установлении официального курса доллара США и евро, соответствующего рублю, на основе торгов на внебиржевом валютном рынке.

Официальные курсы ЦБ доллара и евро используются для расчетов по контрактам на срочном рынке Московской биржи, в том числе по фьючерсным контрактам на пары доллар/рубль (Si), евро/рубль (Eu), доллар/юань (UCNY), евро/доллар (ED), доллар/тенге (UKZT), вечным фьючерсам на пары доллар/рубль (USDRUBF), евро/рубль (EURRUBF), фьючерсам на индекс РТС (RTS и RTSM) и ряду других инструментов.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирских банках исчезли «синие» доллары нового образца

Фото Infopro54, автор: Маргарита Романова.

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Рубрики : Финансы Банки

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Курс доллара и евро купить доллар в Новосибирске


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