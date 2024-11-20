На месте гибели двухлетнего малыша в Новосибирске появился стихийный мемориал

На месте гибели двухлетнего ребёнка в Новосибирске возник стихийный мемориал — выражая общую скорбь и соболезнования семье малыша, местные жители несут мягкие игрушки. Как сообщил журналист АиФ-Новосибирск, плюшевые зверушки появились на месте трагедии утром 20 ноября.

Напомним, что ДТП, унёсшее жизнь малыша произошло днём 19 ноября во дворе дома №74 по улице Петухова в Кировском районе. 63-летний пенсионер за рулём кроссовера Subaru Forester двигался задним ходом и наехал на женщину с маленьким ребёнком. В результате ДТП малыш получил травмы, от которых скончался на месте. Его мама была доставлена в медицинское учреждение.

Полицейские установили у водителя алкогольное опьянение. Правоохранителям мужчина заявил, что пил накануне, но с его словами не согласился алкотестер. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. В ближайшее время по ходатайству следователя СК ему изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее редакция сообщала о том, что в Кировском районе Новосибирска троллейбус насмерть сбил 25-летнюю беременную женщину. Транспортное средство переехало маму с ребёнком, когда они переходили дорогу по «зебре» по пути в детский сад.