О похолодании и снегопадах предупредили власти жителей Новосибирска

Мэрия Новосибирска предупредила горожан о предстоящем ухудшении погоды. В пятницу, 22 ноября, в сибирской столице ожидается понижение температуры и снегопады.

— Осадки в виде снега и гололедица будут способствовать нарушению работы транспорта, возникновению ДТП, — говорится в сообщении на сайте мэрии.

Главам организаций городские власти дали указание организовать уборку снега и наледи, оградить наиболее опасные участки предупреждающими знаками. Жителям Новосибирска советуют держаться подальше от шатких конструкций и крыш многоквартирных домов, не парковать автомобили рядом с ветхими деревьями, соблюдать скоростной режим на дорогах и правила ПДД.

По данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, утром 22 ноября температура за окном составит -2…-4 градуса, однако, в течение дня столбики термометра опустятся до — 9…-11. Ночью осадки в виде мокрого снега переходящего в снег, днём небольшой снег. При этом скорость ветра будет достигать 11 м/с.

Ранее редакция сообщала о том, что в конце этой недели температура за окном начнёт опускаться, а в пятницу город накроет снег с дождём. Уже в выходные столбики термометров покажут -7…-9 днём, -11…-13 ночью.