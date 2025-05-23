Курс доллара в России впервые за два года опустился ниже 80 рублей

Курс доллара пока продолжает падать. На 23 мая ЦБ установил курс американской валюты на уровне 79,73 рублей, что произошло впервые за два года. Вчера он был на две копейки выше. Последний раз такая цена валюты США была в России 27 мая 2023 года. С начала марта рубль укрепился на 11%.

В банках Новосибирска самое выгодное предложение для тех, кто хочет купить доллары, сегодня стартует от 81,92 рублей. Однако в продаже только купюры старого образца, пояснили корреспонденту Infopro54 в офисах кредитных организаций.

Покупать валюту США банки города готовы по цене от 74,5 рублей. При этом некоторые кредитные организации покупают доллары и евро с определенными условиями:

Комиссия 1 000 рублей на покупку долларов серии 1996-2006 годов и ранее за 1 купюру.

Продажа наличной валюты осуществляется только в Москве.

При покупке банкнот: 500 евро и 100 долларов с датой выпуска до 2009 года взимается комиссия 5%.

Курсы обмена наличной валюты актуальны только для клиентов банка.

Как выяснил корреспондент Infopro54, в банках города ажиотажный спрос на валюту не наблюдается.

Эксперты считают, что тенденция ослабления доллара продолжится и к концу мая курс опустится до 75 рублей за доллар. Как отмечают «Известия», российская валюта стала малоинтересным активом, который сложно вывезти или выгодно разместить. При этом вложения в рублевые активы по-прежнему приносят хорошую прибыль с учетом высоких реальных ставок.

Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Александр Фалеев ранее уточнял, что еще одной причиной падения курса является ослабевание внешнеполитических рисков российской экономики.

Но по долгосрочным прогнозам рубль все же вскоре ослабнет. Опрошенные ЦБ эксперты уверены, что к концу 2025 года курс может достигнуть около 95 рублей за доллар. А в Минэкономразвития считают, что курс будет еще выше, — 98 рублей за доллар.

Напомним, до середины 2024 года ЦБ устанавливал официальный курс по итогам биржевых торгов иностранной валютой. Но из-за санкций с 13 июня 2024 года биржевые торги долларом и евро не проводятся. Поэтому Банк России за основу расчета стал брать внебиржевой рынок.

Ранее редакция сообщала о том, что в банки Новосибирска месяцами не завозят доллары нового образца.