Стало известно в каком агрегаторе работало такси, взорвавшееся в Новосибирске

Утром 20 мая на улице Зорге в Новосибирске произошёл взрыв такси Hyundai Solaris. Водитель, находившийся за рулём, получил ожоги и был доставлен в больницу. По словам очевидцев, взрыв был внезапным. На месте работали экстренные службы и полиция, чтобы выяснить причины происшествия.
Эксперты считают, что причиной взрыва стал газовый баллон. По словам новосибирского автоинструктора Сергея Воронова, такие аварии случаются в машинах с газовым оборудованием.
— Для взрыва должна быть утечка газа, и, скорее всего, в салоне должен ощущаться его запах, — пояснил Сергей Воронов.
В «Яндекс Go» сообщили, что автомобиль Hyundai Solaris, взорвавшийся в Новосибирске, был зарегистрирован в их сервисе.
— В момент происшествия водитель был не на заказе и находился в машине без пассажира. Причины случившегося устанавливают правоохранительные органы, — прокомментировали инцидент в «Яндекс Go» изданию Om1 Новосибирск.
Компания не раскрыла, сколько таксистов сервиса используют газ и были ли подобные инциденты ранее.
Ранее редакция сообщала о том, что региональная прокуратура выявила причину роста числа ДТП в Новосибирске. Мэру города вынесено представление.
Источник фото: АСТ-54
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