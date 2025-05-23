Стало известно в каком агрегаторе работало такси, взорвавшееся в Новосибирске

Утром 20 мая на улице Зорге в Новосибирске произошёл взрыв такси Hyundai Solaris. Водитель, находившийся за рулём, получил ожоги и был доставлен в больницу. По словам очевидцев, взрыв был внезапным. На месте работали экстренные службы и полиция, чтобы выяснить причины происшествия.

Эксперты считают, что причиной взрыва стал газовый баллон. По словам новосибирского автоинструктора Сергея Воронова, такие аварии случаются в машинах с газовым оборудованием.

— Для взрыва должна быть утечка газа, и, скорее всего, в салоне должен ощущаться его запах, — пояснил Сергей Воронов.

В «Яндекс Go» сообщили, что автомобиль Hyundai Solaris, взорвавшийся в Новосибирске, был зарегистрирован в их сервисе.

— В момент происшествия водитель был не на заказе и находился в машине без пассажира. Причины случившегося устанавливают правоохранительные органы, — прокомментировали инцидент в «Яндекс Go» изданию Om1 Новосибирск.

Компания не раскрыла, сколько таксистов сервиса используют газ и были ли подобные инциденты ранее.

Ранее редакция сообщала о том, что региональная прокуратура выявила причину роста числа ДТП в Новосибирске. Мэру города вынесено представление.