Дело, возбужденное против Евгения Пригожина, будет прекращено

По словам Дмитрия Пескова, ситуация была урегулирована при участии президента Белоруссии Александра Лукашенко, который знает главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина много лет. Об этом сообщили федеральные СМИ, присутствовавшие на брифинге. По его словам, ситуацию удалось разрешить без дальнейших потерь и без повышения уровня напряженности.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он уйдет в Белоруссию. Что он будет делать в Белоруссии, Кремлю неизвестно.

Отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Песков также сообщил, что о кадровых перестановках в Минобороны ему не известно — это прерогатива главнокомандующего, напомнил он. Режим КТО, по его словам, будет отменен в самое ближайшее время. Вопрос о погибших во время мятежа пресс-секретарь президента не прокомментировал, отправив журналистов в Минобороны.

В ночь с 24 на 25 июня, по данным ТАСС, танки, тяжелая техника и бойцы ЧВК «Вагнер» покинули территорию у штаба Южного военного округа. Позже информацию подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщивший, что колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону и направилась в свои полевые лагеря. По сообщению Росавтодора, все ранее введенные в стране ограничения и перекрытия на трассах сняты. Дорожные службы начали ремонтировать трассы по которым техника ЧВК «Вагнер» двигалась в сторону Москвы. В Москве понедельник 26 июня объявили выходным днем.

Напомним, днем 24 июня корреспондент «Ъ» в Ростове Вадим Водолазов, со ссылкой на одного из вагнеровцев, сообщал:

— На вопрос «Зачем это все?» ответил: «Если все будет идти как идет, мы эту войну не выиграем». Фотографироваться не дал.

Ранее пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала аудиосообщение главы ЧВК «Вагнер» о том, что «частную военную компанию хотели расформировать».

Стоит отметить, что в своем обращении 24 июня президент России Владимир Путин ни разу не упомянул ни ЧВК «Вагнер», ни Евгения Пригожина. Их не упоминали в своих комментариях и главы сибирских регионов. При этом в регионах, в том числе в Новосибирске, начали снимать плакаты ЧВК «Вагнер», а также таблички со штабов ЧВК. Набор в частную военную компанию был остановлен.

Ранее редакция сообщала о том, что в Сибири только Томск отменил мероприятия, посвященные Дню молодежи.