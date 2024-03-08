Ювелирам, работающим с серебром, хотят вернуть налоговые льготы

Ювелирам и продавцам серебряных изделий могут вернуть право применять специальные налоговые режимы. Профильный комитет Госдумы рекомендовал соответствующий законопроект к рассмотрению в первом чтении на весенней сессии 13 марта.

Согласно документу организации и ИП, осуществляющие производство и реализацию ювелирных изделий из серебра, смогут применять упрощенную систему налогообложения (УСН) задним числом — с 1 января 2024 года, а патентную систему налогообложения (ПСН) и автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН) — с 1 января 2025 года.

По словам председателя комиссии по драгоценным металлам и драгоценным камням «Опоры России» Андрея Жирных (Москва), введение законопроекта в действие поможет остановить падение рынка и сдержать цены на серебряную «ювелирку».

— Во-первых, при переходе на упрощенные режимов налогообложения у отечественных производств появится существенное конкурентное преимущество по отношению с импортным, которые дороже как минимум на 20%. Во- вторых, малые предприятия, которые торгуют только серебром, смогут спокойно работать на упрощенной системе налогообложения, так как это чаще всего семейный бизнес. Им будет проще администрировать бухучет по своим предприятиям. Это соответствует той стратегической политике, о которой говорил президент в своем послании Совету Федерации: улучшению налогового климата для малых предприятий и масштабированию малого и среднего бизнеса, — говорит собеседник Infopro54.

Напомним, в марте 2022 года в России был принят закон об отмене НДС в 20% для физлиц при покупке золотых слитков. Золото должно было стать альтернативой доллару и евро. Закон также запретил с 1 января 2023 года применять специальные налоговые режимы (упрощенную систему налогообложения и патент) в ювелирной отрасли, как при закупке металла, так и при реализации ювелирных изделий.

С введением закона, ювелирная отрасль стала единственной, которую лишили права применять льготные налоговые режимы для малого и среднего бизнеса — все ювелиры перешли на общую систему налогообложения. И как следствие, нагрузка на малый бизнес увеличилась в несколько раз. Некоторые представители ювелирного бизнеса уже были вынуждены прекратить свою деятельность из-за невозможности конкурировать с крупными фирмами, которые стремительно увеличили выручку.

— Поправки в 47-й ФЗ ударили не по ювелирной отрасли в целом, а по 80% субъектов отрасли — по малым и микропредприятиям. У меня был небольшой ювелирный магазин площадью 20 кв. метров, расположенный в одном из торговых центров Санкт-Петербурга. После перехода на общую систему налогообложения налоги выросли в шесть раз: с 300 тысяч рублей до 2 млн рублей. И это помимо арендной платы, которая составляет 200 тысяч рублей в месяц и прочих расходов на содержание магазина. Позволить себе такие затраты представители малого бизнеса не могут, — рассказала Infopro54 член гильдии ювелиров России, владелица ювелирного салона Марина Балакшина (Санкт-Петербург).

Она добавила, что переход на общую систему налогообложения также значительно усложнил ведение документооборота, администрирование бизнеса и увеличил затраты малого бизнеса на ведение бухгалтерского учета.

— Мне, как представителю микробизнеса (в штате кроме меня находятся 4 продавца) требуется нанять квалифицированного бухгалтера с зарплатой 80-100 тысяч рублей. Кроме того, мне необходимо приобрести бухгалтеру специальные программы с ежемесячной технической поддержкой и так далее, — констатирует Марина Балакшина.

По мнению участников рынка, если закон не будет принят, то ювелирная розница продолжит сворачиваться и в первую очередь пострадают небольшие населенные пункты, где крупному бизнесу не рентабельно открывать свои магазины.

6 марта Федеральная пробирная палата опубликовала обновленный перечень участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК), осуществляющих производство и реализацию ювелирных изделий исключительно из серебра. В списке значатся 268 субъектов спецучета, что на 40 больше по сравнению с данными на 16 февраля 2024 года и на 87 больше, чем на 20 ноября 2023 года. Всего в реестре спецучета на 1 марта 2024 года зарегистрировано 22 093 участника.

По данным 2ГИС в Новосибирске 379 компаний зарегистрированы в рубрике «ювелирные магазины и салоны», 168 – в «ювелирные мастерские».

Стоит отметить, что с 1 марта 2024 года в ювелирной отрасли начало действовать новое ужесточение — двойная маркировка ювелирных изделий. Теперь маркировка должна наноситься не только на бирку, но и непосредственно на само изделие. Причем предприниматели будут обязаны промаркировать не только новые, но и старые изделия до 1 сентября. Ассоциация ювелиров попросила правительство отложить меру на два года — до 1 сентября 2026 года.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирский золотозавод начал выпускать нитрат серебра.