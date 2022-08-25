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Кузбасс получит 87 млн. на развитие туристической инфраструктуры

  • 25/08/2022, 14:30
туризм в Кемерово
Всего в 2023 году гранты от Ростуризма получат 48 российских регионов.

Кузбасс вошел в число регионов РФ, которые в 2023 году получат субсидии на развитие туризма в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Победителями конкурсного отбора Ростуризма стали кузбасские проекты по двум направлениям. В общей сложности на развитие туристической инфраструктуры в 2023 году регион получит 87 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства Кузбасса.

— 23 млн рублей будут направлены на создание и развитие пляжных зон на берегах рек и озер, а также на создание и развитие национальных туристических маршрутов; 64 млн рублей предоставят на приобретение туристического оборудования, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями, приобретение оборудования пунктов проката, разработку новых туристических маршрутов, включая маркировку, навигацию, организацию зон отдыха, — отмечается в сообщении.

Также Кузбасс получит более 20 млн рублей из федерального бюджета на поддержку и продвижение событийных мероприятий. Региональная заявка вошла в число победителей первого конкурса событийных проектов, проведенного Ростуризмом. Средства пойдут на проведение в 2023 году фестиваля «Динотерра» в Чебулинском округе.

Отметим, что в 2022 году «Динотерру» посетили более 32 тысяч человек. В течение трех дней для участников фестиваля выступали творческие коллективы муниципалитетов Кузбасса, а также российские звезды: шоумен, музыкант, ведущий познавательной передачи «Галилео» Александр Пушной и певица Пелагея. В честь 125-миллионолетия шестаковского пситтакозавра сибирского в небе 200 дронов показали световое шоу.

Всего в 2023 году гранты от Ростуризма получат 48 российских регионов. Предполагается, что на выделенные средства будут реализованы не менее тысячи проектов в сфере туризма по всей стране. Общая сумма финансирования составит около 5,3 млрд рублей.

 

Ранее редакция рассказывала о том, на какой проект получит грант Иркутская область.

Фото с сайта правительства Кузбасса

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Рубрики : Бизнес Туризм

Регионы: Кузбасс Кемеровская область

Теги : туристическая инфраструктура Туризм в Кемерово гранты


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