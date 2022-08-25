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Проект с объемом инвестиций в 2 млрд рублей получил землю для строительства

  • 25/08/2022, 14:48
Автор:
производство волокна
Предприятие будет производить волокно, отбеленный конопляный котонин и конопляную костру.

Правительство Новосибирской области согласовало предоставление земельного участка под реализацию масштабного инвестиционного проекта. Общий объем инвестиций — 2 млрд рублей. Речь идет о проекте компании ООО «АГРОУ Горный» — «Производство волокна, костры, отбеленного котонина из технической конопли». Предприятие будет размещено в Тогучинском районе на участке общей площадью 103 655 кв. м.

Новости Новосибирской области

Для текстильного производства в Тогучине будут выращивать коноплю

Напомним, проект ООО «АГРОУ Горный» представило на инвестсовете Новосибирской области в ноябре 2021 года. Он предполагает создание распределенной инфраструктуры выращивания и переработки технической конопли, а именно создание партнерской сети сельхозпроизводителей, выращивающих коноплю по специально разработанной и апробированной технологической карте выращивания конопли на волокно, и строительство завода по переработке конопли на основе высокотехнологического оборудования и модифицированной технологии переработки AGROW HEMP. В результате переработки технической конопли, выращиваемой партнерской сетью сельхозпредприятий, на выходе предприятие будет производить следующие продукты: волокно, отбеленный конопляный котонин и конопляная костра. Планируется создание 61 рабочего места.

— Планируемые годовые объемы производства по волокну — 12 тысяч тонн в первый год работы завода. Последующая переработка данного волокна позволит получать 8 тысяч тонн котонина, — рассказывал директор по инвестициям ООО «Агроу» (AGROW) Юрий Белов. — Также завод будет выпускать ежегодно около 20 тысяч тонн костры. Этот отход можно использовать для производства теплоизоляционных материалов, строительных материалов для малоэтажного строительства, в том числе для 3D печати домов. У нас есть строительные партнеры, которые уже серьезно занимаются разработкой таких стройматериалов и их производством. Из костры можно делать подстилки для животных. Возможно, мы найдем какую-то синергию с компанией «МАРС», работающей на территории области, для производства наполнителей для туалетов животных. Также костра может пойти на переработку в целлюлозу.

Произведенную в Новосибирске продукцию предприятие в первую очередь планировало поставлять на экспорт в Китай, так как эта страна наиболее активно использует котонин в легкой промышленности. В перспективе, после увеличения сырьевой базы и объемов первичной переработки, поставки инвестор планировал осуществлять и российским производителям товаров.

ООО «АГРОУ» создана в 2018 году для разработки и реализации проектов в сфере АПК. Команда участвовала в реализации проекта по созданию самого крупного производителя риса в России, проекта по выращиванию яблок, а также овощей открытого грунта для ритейла. Реализует подобные проекты уже более 20 лет. Юрий Белов с 2009 года руководил ГК «АФГ Националь».

 

Ранее редакция сообщала, что в «Горном» появится завод, который будет изготавливать промышленное и нестандартное оборудование.

Фото pixabay — medyamen2 

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : техническая конопля производство волокна Вложить деньги


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