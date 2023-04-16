Названы три продовольственных продукта, которые могут привести к преждевременной смерти

Ученые составили ТОП-3 продуктов, которые способны истощить мозг человека и даже привести к преждевременной смерти, передает телекомпания КТВ-Луч.

На первом месте в списке опасных для человека продуктов искусственно подслащенные газированные напитки.

Так, на протяжении десяти лет у 4300 участников исследования, которые пили больше всего газировки, искусственно подслащенные фруктозой (не сахаром), с наибольшей вероятностью диагностировалась деменция.

Второе место ученые присудили выпечке торговых точек, в которой использованы транс-жиры. В исследовании по неврологии наблюдалось 1628 взрослых старше 60 лет без деменции в течение 10 лет. В результате у 377 участников, у которых развилась деменция, более высокие уровни сывороточной элайдиновой кислоты (ненасыщенной трансжирной кислоты) были связаны с большим риском развития деменции.

Эксперты предупреждают о важности проверки этикеток с продуктами питания, особенно на глазури, устойчивой к хранению, и других обработанных продуктах, чтобы убедиться, что вы не употребите в пищу транс-жиры.

На третьем месте оказалась пицца. Когда исследователи изучили пищевые привычки и протестировали работу мозга 6000 взрослых и 4000 детей в течение четырех лет, они обнаружили, что люди, которые ели пиццу, теряли уровень IQ. У них были самые низкие баллы в тестах функции мозга и памяти.

При этом употребление пиццы в детском возрасте особенно сильно оказывало влияние на вербальные способности маленьких любителей ею полакомиться.

Ученые пришли к неутешительному выводу, что употребление вышеперечисленных продуктов может привести человека к преждевременной смерти или, как минимум спровоцировать появление признаков деменции.

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