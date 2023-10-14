Квадрат на вторичке в Новосибирске на 20 тыс рублей дешевле, чем в новостройках

По данным Циан.Аналитики, в октябре цена квадратного метра на первичном рынке в Новосибирске составляла 135,2 тыс рублей, на вторичном рынке — 116,9 тыс рублей. То есть разница составляет около 16% или 20 тыс рублей. Для сравнения, в Иркутской и Кемеровской областях «вторичка» на 30% дешевле, чем новостройки, в Алтайском крае на 27%, в Томской области — на 24%, в Омской области — 18%, в Красноярском крае — 17%.

Напомним, в последние месяцы неоднократно озвучивались экспертные оценки о 40%-й разнице в ценах между новостройками и вторичным рынком. В Циан.Аналитике подчеркивают, что такой разницы не наблюдают ни в одном городе России. В целом по стране первичка на 18% дороже «вторички». Самая большая разница в ценах в Астраханской области — 52%, но в регионе строится мало жилья.

В тоже время, есть несколько регионов, где жилье на вторичном рынке стоит дороже, чем в новостройках. В Сибири таких прецедентов нет. Если брать Россию в целом, то это Махачкала, Самара, Ставрополь и Севастополь. Разрыв в ценах составляет 10-19% —минимальный в Махачкале, максимальный в Севастополе.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирской области побит рекорд по спросу на новостройки.