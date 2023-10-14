Таиландский инвестор рассказал, что планирует построить в Шерегеше

В 2026 году в Сибири появится масштабный курортный кластер «Новый Шерегеш». В рамках первой очереди проекта планируется построить три отеля общей вместимостью 454 номеров, а также новые трассы, которые соединятся с уже существующими в систему общей протяженностью более 200 км.

Сирадеж Донаваник, руководитель трансформации бизнеса компании Dusit International пояснил, что для компании особенно важно, чтобы стиль отеля соответствовал специфике местности, где он расположен.

— Вместе с тем мы постараемся сделать наш сервис по-азиатски гостеприимным. Это будет выражаться в особой манере обслуживания, ассортименте блюд, оздоровительной направленности и других аспектах, — добавил он.

Напомним, кузбасская проектная компания ООО «Долина Азаса» в июле 2023 года подписала соглашение о намерениях с международным гостиничным оператором из Таиланда — компанией Dusit. Проект реализуется при поддержке Корпорации Туризм.РФ, которая обеспечивает создание инженерно-транспортной инфраструктуры.

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