В Тогучинском районе произошло тройное ДТП

Ночью 14 октября мужчина 1979 года рождения, управляя автомобилем Toyota Hiace Regius, двигался по автодороге К-19Р «Новосибирск Ленинск-Кузнецкий», по предварительной информации на 134 км трассы выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем JAC и попутным автомобилем Hyundai Solaris.\, передает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

— В результате происшествия погибли: водитель автомобиля Toyota, водитель и пассажир автомобиля Hyundai (мужчины: водитель 1988 года рождения, возраст и личность пассажира устанавливается, на вид 40-45 лет), — сообщил с места ДТП начальника отделения ГИБДД отдела МВД России по Тогучинскому району Евгения Видергольда

С различными травмами в районную больницу доставлен водитель грузового автомобиля, мужчина 1966 года рождения.