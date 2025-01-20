Новосибирцы платят по просроченным кредитам более пяти тысяч рублей в месяц

В прошлом году средний платеж новосибирских заемщиков по просроченному кредиту достиг 5,4 тыс. руб. Речь идет о долгах, переданных на взыскание по договору цессии, пояснили аналитики ID Collect. В компании отметили, что это самый высокий показатель за последние три года и на 37% больше уровня 2023-го. Кроме того, это самый высокий прирост среди регионов РФ.

Причинами столь стремительного роста среднего платежа по просрочке аналитики указывают увеличение доходов населения и нацеленность взыскателей на развитие льготных предложений в обмен на быстрое погашение одним или несколькими траншами.

Напомним, за 10 месяцев 2024 года просрочка по розничным кредитам достигла в Новосибирской области 25 млрд рублей. Рост с начала года составил 10%. В ноябре Новосибирск вошел в топ-10 регионов России по объемам кредитования населения по итогам ноября 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба «Объединенного кредитного бюро». И это несмотря на то, что по сравнению с октябрем, количество выданных в регионе кредитов упало на 23% — до 63,24 тысяч штук, объем на 34% — до 14,17 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что стоимость потребкредитов в России выросла до рекордного уровня.