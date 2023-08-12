Квартира бывшего замминистра сельского хозяйства Новосибирской области осталась под арестом

Центральный районный суда Новосибирска прекратил уголовное дело в отношении бывшего замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Светланы Невзоровой. Она обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

— Невзоровой назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30000 рублей, который она должна уплатить в течение 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу, — сообщила пресс-служба Управления судебного департамента Новосибирской области. — Суд сохранил арест на квартиру Невзоровой до уплаты судебного штрафа.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, первого заместителя министра сельского хозяйства Новосибирской области Светлану Невзорову уволили с работы в мае после возбуждения в отношении неё уголовного дела о превышении должностных полномочий. При этом начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Павел Илык на пресс-конференции сообщал:

— В случае с Невзоровой, это не коррупционное преступление. На данный момент и на момент возбуждения уголовного дела корыстного умысла у нее не было установлено. Если нет корыстного умысла, то это обычное должностное преступление.

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