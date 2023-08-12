В Новосибирске зарегистрировано 14 ДТП с самокатами

11 августа в Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции провели очередное профилактическое мероприятие, направленное на соблюдение правил дорожного движения самокатчиками. Все нарушители привлечены к административной ответственности. Об этом говорится в телеграм-канале первого заместителя начальника Управления ГИБДД по Новосибирской области Андрея Кузнецова.

— Совместно с представителями кикшеринговой компании были проведены профилактические беседы с участниками дорожного движения о правилах поведения на дороге, культуре вождения электросамокатов, — уточняется в сообщении.

В Госавтоинспекции заявляют, что благодаря совместной работе органов власти, ГИБДД, операторов рынка в городе наблюдается сокращение ДТП с участием электросамокатов. В текущем периоде в Новосибирске зарегистрировано 14 ДТП — это на 30% меньше, чем годом ранее. При дорожно-транспортных происшествиях ранено 7 человек, (-32%), погибших нет.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске можно пройти обучение правилам безопасного вождения электросамокатов.