В Новосибирске утвержден проект планировки территории в Кировском районе

В Новосибирске утвержден проект планировки, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе. Постановление об этом опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».

Проект планировки территории площадью 505 га подготовлен с учётом основных положений генерального плана Новосибирска, правил землепользования и застройки города.

Расчётный срок развития территории — до 2030 года. Предполагается, что численность её населения к этому времени вырастет до 50 500 человек.

Развитие территории будет вестись в два этапа. На первом этапе, до 2026 года, предполагается строительство детского сада на 150 мест в микрорайоне «Бугринский», спортивно-оздоровительного комплекса и культурно-досугового центра с библиотекой по ул. Аникина.

Для обеспечения непрерывного движения, до 2024 года планируется провести реконструкцию автодороги от перекрестка ул. Оловозаводской – ул. Тюменской до перекрестка ул. Мира – ул. Аникина, а также проектирование и строительство транспортной развязки на пересечении Советского шоссе с ул. Мира.

На втором этапе предполагается строительство школы на ул. Комсомольской на 800 мест, проектирование и строительство поликлиники по ул. Герцена, а также амбулаторно-поликлинического учреждения по ул. Саввы Кожевникова. Кроме того, запланировано строительство еще одного спортивного сооружения и объекта религиозного назначения.

Отмечается, что за расчетный срок будет проведена реконструкция средней общеобразовательной школы №64, а также строительство и реконструкция объектов жилого и общественно-делового назначения в границах соответствующих зон размещения объектов капстроительства.

Также проектом планировки предусматривается устройство прибрежного парка с набережной.

Ранее редакция сообщала, что мэрия представила проект планировки территории возле «Локомотив-Арены».