Квартирные предпочтения новосибирцев оценили в группе «Самолет»

Сервис квартирных решений «Самолет Плюс» (Входит в ГК «Самолет». — Ред.) и школа дизайна Contented (входит в Skillfactory) оценили, какие квартиры в новостройках выбирают новосибирцы.

В топ самых важных критериев вошли минималистичный дизайн интерьера в спокойных тонах, большое количество мест для хранения и система «умный дом».

— Для зумеров наличие качественной, дорогой мебели в интерьере важнее, чем для бумеров (31% против 15%). Кроме того, молодые люди больше ценят технологичные решения вроде «умного дома» (35% против 25%). Также они более открыты к экспериментам и менее требовательны к интерьеру. Например, зумеры спокойнее относятся к темным или ярким стенам и могут использовать для своего интерьера винтажную советскую мебель. Тогда как люди старшего поколения чаще предпочитают недорогие материалы и мебель, которые можно легко заменить (25% против 12%), — отмечается в исследовании.

46% жителей Новосибирска самостоятельно продумывают дизайн своей квартиры. В основном из-за желания попробовать свои силы в этой задаче (42%). 37% респондентов боятся, что дизайнер будет навязывать дополнительные услуги, а 21% разрабатывают дизайн самостоятельно из-за соображений экономии.

На дизайн квартиры респонденты из Новосибирска готовы в среднем потратить 125,2 тыс. рублей — это один из самых низких показателей по стране.

Ранее редакция сообщила о том, что ГК «Самолет» приобрела большой земельный участок в Первомайском районе.