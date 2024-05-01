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Квартирные предпочтения новосибирцев оценили в группе «Самолет»

  • 01/05/2024, 16:09
Автор: Юлия Данилова
Квартирные предпочтения новосибирцев оценили в группе «Самолет»
В топ приоритетов вошли минималистический дизайн, умный дом и большое количество мест для хранения.

Сервис квартирных решений «Самолет Плюс» (Входит в ГК «Самолет». — Ред.) и школа дизайна Contented (входит в Skillfactory) оценили, какие квартиры в новостройках выбирают новосибирцы.

В топ самых важных критериев вошли минималистичный дизайн интерьера в спокойных тонах, большое количество мест для хранения и система «умный дом».

— Для зумеров наличие качественной, дорогой мебели в интерьере важнее, чем для бумеров (31% против 15%). Кроме того, молодые люди больше ценят технологичные решения вроде «умного дома» (35% против 25%). Также они более открыты к экспериментам и менее требовательны к интерьеру. Например, зумеры спокойнее относятся к темным или ярким стенам и могут использовать для своего интерьера винтажную советскую мебель. Тогда как люди старшего поколения чаще предпочитают недорогие материалы и мебель, которые можно легко заменить (25% против 12%), — отмечается в исследовании.

46% жителей Новосибирска самостоятельно продумывают дизайн своей квартиры. В основном из-за желания попробовать свои силы в этой задаче (42%). 37% респондентов боятся, что дизайнер будет навязывать дополнительные услуги, а 21% разрабатывают дизайн самостоятельно из-за соображений экономии.

На дизайн квартиры респонденты из Новосибирска готовы в среднем потратить 125,2 тыс. рублей — это один из самых низких показателей по стране.

Ранее редакция сообщила о том, что ГК «Самолет» приобрела большой земельный участок в Первомайском районе.

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска


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