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Проклятие особо охраняемой территории для лесопарка им. Синягина в Новосибирске

  • 01/05/2024, 15:10
Автор: Юлия Данилова
Проклятие особо охраняемой территории для лесопарка им. Синягина в Новосибирске
Пока у этой зеленой зоны нет никаких перспектив для развития.

Жители Южно-Чемского жилмассива интересуются перспективами лесопарка им. Синягина. На фоне планов города по созданию парка «Усть-Тула» в который войдет Бугринская роща, парка «Иня», а также работ, которые прошли в Заельцовском парке, людей интересует, что будет с зеленой зоной, расположенной на стыке Новосибирска и Новосибирского района.

Рядом с лесопарком активно развивается многоэтажное строительство и соответственно количество горожан, которые посещают зеленую зону, так же увеличивается, то есть антропогенное воздействие на территорию усиливается.

Как пояснили в ответ на запрос Infopro54 в администрации поселка Краснообск, лесопарк им Синягина в 2022 году был признан особо охраняемой природной территорией местного значения.

— На всей территории лесопарка запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности природных комплексов и объектов, —подчеркивается в ответе за подписью главы Краснообска Олега Яцкова. — В рамках разрешенного использования не представляется возможным включить территорию в программу на реконструкцию зоны для активного отдыха.

Какая концепция развития лесопарка возможна и ведет ли муниципалитет работу в этом направлении в ответе, полученном Infopro54, не сообщается. Между тем, местные жители пишут в соцсетях, что в парке много поваленных деревьев и территорию нужно хотя бы привести в порядок. Сейчас очисткой зеленой зоны занимаются энтузиасты, собирающие мусор весной и осенью в рамках экологических акций. Кроме того, со стороны Южно-Чемского жилмассива застройщики размещают свои объекты все ближе к лесопарку.

Напомним, дендрарий площадью 292 га в Краснообске создан в 1973–1975 годах по инициативе академика Ираклия Синягина, возглавлявшего Сибирское отделение Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина. На реализацию проекта было потрачено порядка 1 млн.руб. Цель создания лесопарка — воссоздать благоприятную экологическую обстановку, стать уникальной зелёной зоной отдыха для жителей научного городка и предотвратить наступление мегаполиса Новосибирска на камерный научный посёлок Краснообск. По данным управления Росреестра по Новосибирской области, на февраль 2023 года площадь лесопарка составляла 168,9 гектара.

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Закон об особо охраняемых природных территориях был принят Заксобранием области в двух чтениях в феврале 2021 года. Некоторые из депутатов выступили с критикой в его адрес. В апреле 2022 решением Кассационного суда закон был отправлен на доработку. В июне на заседании комитета по АПК регионального парламента были озвучены корректировки в закон. Его планировалось принять на июньской сессии, но мэрия Новосибирска документ в очередной раз завернула и выставила новые требования. После их проработки проект ООПТ вышел на очередной виток согласований. В правительстве региона не исключали, что он затянется, так как в границах территории есть земли Минобороны РФ. В феврале 2023 года суд признал, что часть поправок, внесенных в закон Новосибирской области в 2021 году, не соответствуют федеральному законодательству.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы хотят оставить парк «Иня» лесной территорией.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Лесопарк им Синягина зелёные зоны благоустройство


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