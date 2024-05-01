Проклятие особо охраняемой территории для лесопарка им. Синягина в Новосибирске

Жители Южно-Чемского жилмассива интересуются перспективами лесопарка им. Синягина. На фоне планов города по созданию парка «Усть-Тула» в который войдет Бугринская роща, парка «Иня», а также работ, которые прошли в Заельцовском парке, людей интересует, что будет с зеленой зоной, расположенной на стыке Новосибирска и Новосибирского района.

Рядом с лесопарком активно развивается многоэтажное строительство и соответственно количество горожан, которые посещают зеленую зону, так же увеличивается, то есть антропогенное воздействие на территорию усиливается.

Как пояснили в ответ на запрос Infopro54 в администрации поселка Краснообск, лесопарк им Синягина в 2022 году был признан особо охраняемой природной территорией местного значения.

— На всей территории лесопарка запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности природных комплексов и объектов, —подчеркивается в ответе за подписью главы Краснообска Олега Яцкова. — В рамках разрешенного использования не представляется возможным включить территорию в программу на реконструкцию зоны для активного отдыха.

Какая концепция развития лесопарка возможна и ведет ли муниципалитет работу в этом направлении в ответе, полученном Infopro54, не сообщается. Между тем, местные жители пишут в соцсетях, что в парке много поваленных деревьев и территорию нужно хотя бы привести в порядок. Сейчас очисткой зеленой зоны занимаются энтузиасты, собирающие мусор весной и осенью в рамках экологических акций. Кроме того, со стороны Южно-Чемского жилмассива застройщики размещают свои объекты все ближе к лесопарку.

Напомним, дендрарий площадью 292 га в Краснообске создан в 1973–1975 годах по инициативе академика Ираклия Синягина, возглавлявшего Сибирское отделение Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина. На реализацию проекта было потрачено порядка 1 млн.руб. Цель создания лесопарка — воссоздать благоприятную экологическую обстановку, стать уникальной зелёной зоной отдыха для жителей научного городка и предотвратить наступление мегаполиса Новосибирска на камерный научный посёлок Краснообск. По данным управления Росреестра по Новосибирской области, на февраль 2023 года площадь лесопарка составляла 168,9 гектара.

Закон об особо охраняемых природных территориях был принят Заксобранием области в двух чтениях в феврале 2021 года. Некоторые из депутатов выступили с критикой в его адрес. В апреле 2022 решением Кассационного суда закон был отправлен на доработку. В июне на заседании комитета по АПК регионального парламента были озвучены корректировки в закон . Его планировалось принять на июньской сессии, но мэрия Новосибирска документ в очередной раз завернула и выставила новые требования. После их проработки проект ООПТ вышел на очередной виток согласований . В правительстве региона не исключали, что он затянется, так как в границах территории есть земли Минобороны РФ. В феврале 2023 года суд признал, что часть поправок, внесенных в закон Новосибирской области в 2021 году, не соответствуют федеральному законодательству

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы хотят оставить парк «Иня» лесной территорией.