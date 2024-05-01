«Новосибирскхлебопродукт» выплатит дивиденды за 2023 год

На годовом собрании акционеров АО «Новосибирскхлебопродукт» утвержден годовой отчет компании за 2023 год, а также принято решение направить часть чистой прибыли, полученной компанией, на выплату дивидендов.

Судя по информации, опубликованной на сайте раскрытия данных, на дивиденды будет направлено 111 млн рублей, то есть 74 тысячи рублей на одну обыкновенную именную акцию.

АО «Новосибирскхлебопродукт» — производственно-коммерческая компания агропромышленного направления. Владеет двумя элеваторными комплексами в Новосибирской области. Реализует пшеницу, рапс, ячмень, лен и другие агрокультуры, а также кедровый орех и кешью в России и за рубежом. Выручка компании за 2023 год составила 13,9 млрд рублей, чистая прибыль — 574 млн рублей. За 2023 год компания расширила географию экспорта за счет поставок в Монголию (внешнеторговый оборот — 418,6 млн рублей) и Корею (224,2 млн), также в третьем квартале 2023 года добавились Казахстан (6,9 млн) и Ливия (204,7 млн). На сегодняшний день у компании создано представительство за рубежом — в Бишкеке (Киргизия). Информация о собственниках компании закрыта.

Ранее редакция сообщала о том, что «Новосибирскхлебопродукт» вышел на рынок Индии и планирует открывать представительство в Китае.