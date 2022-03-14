«Лаборатория Касперского» предупредила российские компании о мошеннических рассылках

Эксперты фиксируют масштабную мошенническую рассылку по электронным адресам крупных компаний на русском языке, сообщили РИА Новости в компании «Лаборатория Касперского».
— За прошедшую неделю коммерческие организации получили несколько тысяч писем от злоумышленников, — говорится в сообщении.
Схема выглядит следующим образом: сотруднику крупной компании приходит письмо на русском языке, в котором отправитель сообщает, что неверно записал электронную почту бухгалтерии, и просит переслать счёт для оплаты по нужному адресу. Тема письма может быть любой, например, «Оплата за доставку технической документации», а внутри действительно находится документ со счётом.
Сумма для оплаты традиционно в районе 800—1000 рублей.
— Вероятно, злоумышленники делают ставку на то, что число покажется бухгалтерии незначительным и они без лишних разбирательств просто оплатят счёт, — уточняется в сообщении.
По словам руководителя группы защиты от почтовых угроз в компании Андрея Ковтуна, мошенники сейчас активизировались, когда им проще реализовывать свои схемы, ведь общий эмоциональный фон тревожный, а внимание людей рассеянно.
— Попытка получить сумму денег, незначительную для бюджета крупной компании, не привлекает повышенного интереса, и является одним из эффективных методов социальной инженерии, — указал Андрей Ковтун. — Последний раз такого рода рассылки в «Лаборатории Касперского» видели много лет назад, но злоумышленники часто работают по принципу «новое — хорошо забытое старое».
Фото: pixabay.com — geralt
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