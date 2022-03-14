«Лаборатория Касперского» предупредила российские компании о мошеннических рассылках

Эксперты фиксируют масштабную мошенническую рассылку по электронным адресам крупных компаний на русском языке, сообщили РИА Новости в компании «Лаборатория Касперского».

— За прошедшую неделю коммерческие организации получили несколько тысяч писем от злоумышленников, — говорится в сообщении.

Схема выглядит следующим образом: сотруднику крупной компании приходит письмо на русском языке, в котором отправитель сообщает, что неверно записал электронную почту бухгалтерии, и просит переслать счёт для оплаты по нужному адресу. Тема письма может быть любой, например, «Оплата за доставку технической документации», а внутри действительно находится документ со счётом.

Сумма для оплаты традиционно в районе 800—1000 рублей.

— Вероятно, злоумышленники делают ставку на то, что число покажется бухгалтерии незначительным и они без лишних разбирательств просто оплатят счёт, — уточняется в сообщении.

По словам руководителя группы защиты от почтовых угроз в компании Андрея Ковтуна, мошенники сейчас активизировались, когда им проще реализовывать свои схемы, ведь общий эмоциональный фон тревожный, а внимание людей рассеянно.