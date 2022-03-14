Ricoh приостанавливает поставки своей продукции в Россию

Японское предприятие, специализирующееся на производстве принтеров, фотоаппаратов и других многофункциональных устройств, приостановит поставки в Россию в связи с ситуацией на Украине, сообщается в официальном заявлении, опубликованном на сайте компании.

— В свете сложившихся обстоятельств Ricoh принимает следующие меры: создана группа поддержки кризисного управления для обеспечения безопасных и спокойных условий для сотрудников и их семей в пострадавших районах; [объявляется] временная приостановка поставок всех устройств в Россию, — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что компания будет оказывать поддержку пострадавшим и сделает пожертвования Красному Кресту.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.