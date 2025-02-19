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Пробки на Советском шоссе вновь ждут новосибирцев летом 2025 года

  • 19/02/2025, 17:30
Автор: Артем Рязанов
Участки Советского шоссе планируют отремонтировать в Новосибирске
На выездной магистрали стартуют двухлетние ремонтные работы

В Новосибирском районе, на границе с Новосибирском, будут отремонтированы два участка Советского шоссе.

— Работы планируется провести на двух участках — км 1+044 –км 2+044 , протяженностью 1,000 км; км 2+044 – км 3+400, протяженностью 1,356 км. Стоимость ремонта двух участков — 164,1 млн рублей в год. Ремонт планируется выполнить за 2 года, — пояснили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области.

В сообщении уточняется, что ремонт необходим для обеспечения безопасного и бесперебойного движения. По этой дороге ходит общественный транспорт и школьные автобусы. Из-за высокой интенсивности движения на дороге образовалась значительная колея.

В рамках ремонта будут проведены работы по её устранению, замене ограждений и ремонту остановочных пунктов.

Напомним, Советское шоссе является одной из вылетных магистралей из Новосибирска. Это очень напряженная трасса, так как через нее идет поток транспорта в Краснообск, ОбьГЭС и Шлюзы, а также коттеджные поселки, расположенные в Новосибирском районе. В теплое время этот поток увеличивается за счет дачников и отдыхающих, которые выезжают на пляжи Обского моря.

Ранее редакция сообщала о том, что ЗСЖД сократила объем ремонта в Новосибирской области на 20%. В планах отремонтировать 110 километров путей.

Источник фото: ТУАД Новосибирской области

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : ТУАД ремонт дорога


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