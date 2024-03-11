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Ветеранов СВО привлекут к борьбе с лесными пожарами в Новосибирске

  • 11/03/2024, 11:11
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Ветеранов СВО привлекут к борьбе с лесными пожарами в Новосибирске
Речь идет об операторах беспилотников.

Для усиления оперативного реагирования при возникновении лесных пожаров на территории региона в северных районах Новосибирской области в этом году открыто два отделения: Кыштовское, а также Чулымское, куда передислоцирована часть сил десантно-пожарной службы. Об этом на оперативном совещании в правительстве рассказал министр природы Новосибирской области Евгений Шестернин.

— Расширяем взаимодействие с добровольными дружинами для тушения лесных пожаров. На стадии формирования добровольные отряды для патрулирования лесов с помощью беспилотников. В состав отрядов входят ветераны СВО с большим опытом эксплуатации дронов, — добавил Шестернин. — Таким образом мы исполняем поручение президента для привлечения ветеранов СВО с их уникальным опытом.

По его словам, за два года за счет регионального бюджета приобретено 300 единиц техники и оборудования для борьбы с пожарами. На эти цели выделено около 280 млн рублей. Для обеспечения оперативного мониторинга за лесными пожарами запланировано приобретение 10 тяжелых беспилотников. На сегодняшний день обучено работе с дронами 30 операторов.

В 2023 году в регионе было зарегистрировано 734 термоточки.

Ранее редакция сообщала о том, что ущерб от лесных пожаров в Новосибирской области превысил 21 млн рублей. 

Фото freepik — kjpargeter 

 

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Рубрики : Технологии

Регионы: Новосибирская область

Теги : лесные пожары ветераны СВО беспилотники


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