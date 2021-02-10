В Новосибирске объявили конкурсы аренды помещений в бизнес-инкубаторах

МАУ «Городской центр развития предпринимательства» объявил конкурсы на право заключения договоров аренды имущества бизнес-инкубаторов по адресам: ул. Есенина, 8/4, ул. Троллейная, 87/1, к1 и к2. Информация об этом размещена на сайте мэрии города Новосибирска.

В частности, в конкурсе на право заключения договоров аренды имущества бизнес-инкубатора по адресу: Новосибирск, Дзержинский район, ул. Есенина, 8/4 выставлен один лот. Это нежилое офисное помещение на первом этаже площадью 11,4 кв. м

Остальные лоты расположены в бизнес- инкубаторе по ул. Троллейной.

Так, в корпусе 1 по ул. Троллейная, 87/1 выставлены шесть лотов: нежилое офисное помещение на втором этаже площадью 18,7 кв. м, нежилое офисное помещение на втором этаже площадью 12,5 кв. м, нежилое офисное помещение на втором этаже площадью 12,9 кв. м, нежилое офисное помещение на втором этаже площадью 12,2 кв. м, нежилое офисное помещение на втором этаже площадью 21,6 кв. м и нежилое офисное помещение на втором этаже площадью 20,4 кв. м.

Еще шесть лотов расположены во втором корпусе бизнес-инкубатора по ул. Троллейной: нежилое офисное помещение на первом этаже площадью 16,1 кв. м, нежилое офисное помещение на первом этаже площадью 18,8 кв. м, нежилое офисное помещение на втором этаже площадью 23,8 кв. м, нежилые производственные помещения на первом этаже площадью 140,6 кв. м, нежилые производственные помещения на первом этаже площадью 123,10 кв. м и нежилые производственные помещения на первом этаже площадью 122,30 кв. м.

Заявки на конкурс принимаются до 11 марта 2021 года. Итоги конкурса будут подведены 17 марта 2021 года.