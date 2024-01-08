Ледовое шоу «Настоящий Щелкунчик» прошло в Новосибирске

В Новосибирске показали долгожданную премьеру шоу на льду «Настоящий Щелкунчик».

― Я обязательно схожу еще раз на эту прекрасную картину. Такого масштаба и красоты еще не видела, ― рассказала зрительница.

В шоу задействованы различные артисты оригинального жанра, ледовые акробаты и воздушные гимнасты.

Отметим, что ещё два показа шоу пройдут в Новосибирске 8 января.

Напомним, что фейковый сайт с продажей билетов в «Сибирь-Арену» нашли в Новосибирске. Мошенники через сайт предлагают «бронировать» билеты. На крючок уже попались несколько болельщиков.

Ранее редакция сообщала о том, что концерт Лолиты Милявской пройдет в Новосибирске после «голой» вечеринки.