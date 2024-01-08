В ДТП под Новосибирском погибла сотрудница мэрии Омска

Стало известно, что в страшной аварии на трассе «Новосибирск― Ленинск-Кузнецкий» 4 января трагически погибла ведущий специалист отдела земельных отношений управления землеустройства департамента Ирина Мыцык. Об этом сообщает департамент архитектуры и градостроительства Омска.

― Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда. Коллектив департамента приносит глубокие соболезнования родным и близким, — отмечается в сообщении.

Прощание состоится сегодня, 8 января, в траурном зале по адресу: Черлакский тракт, 1 А.

Напомним, что ДТП унесшее жизнь сотрудницы мэрии Омска произошло на трассе в Тогучинском районе. Фольксваген «Тигуан» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Ситрак». Супруг чиновницы и двое детей были доставлены в больницу. Медики пытались сохранить жизнь женщине, но травмы оказались слишком серьезными.

Ранее редакция сообщала о том, что 12-летний мальчик пострадал в ДТП на Красном проспекте в Новосибирске.