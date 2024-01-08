Новейший беспилотник испытали в Новосибирской области

Новый БПЛА «Кор-112» испытали в Новосибирской области. Об этом сообщает ООО «Опытно-конструкторское бюро».

— Беспилотник удерживают в воздухе два двигателя, — отметили в сообщении.

Он способен летать даже при очень плохих условиях. Так, например, температура эксплуатации составляет от -50С до +60С.

БПЛА оборудован видеокамерами для наблюдения за местностью, а также способен доставлять грузы весом до 14 килограмм.

Максимальная высота полета — 6 километров. Максимальная скорость — 215 километров в час.

Напомним, что не так давно Почта России закупила беспилотники «Партизан», разработанные в Новосибирске. Ранее их производство планировали запустить в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что беспилотники обследуют кровли домов в Новосибирске.