Три автомобиля сгорели в пожаре в гаражном кооперативе Новосибирска

В Новосибирске утренний пожар уничтожил 3 автомобиля и 6 гаражей. ЧП произошло ранним утром 28 марта в Калининском районе города.
По информации МЧС, сигнал о возгорании в гаражном кооперативе по улице Игарской поступил в 4:52. На момент прибытия пожарных в блоке из 12 гаражей пламя уже бушевало, горела кровля.
— В течение двух часов открытое горение ликвидировано. Внутри строений людей не обнаружено. Информация о пострадавших не поступала, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
По предварительным данным 6 гаражей повреждены, в 3-х из них обрушилась кровля. Три автомобиля сгорели дотла, еще три удалось эвакуировать.
Площадь и причина пожара уточняется.
Ранее редакция сообщала о гибели двух человек в ночном пожаре в пятиэтажном доме на улице Адриена Лежена. Горела квартира, предварительная площадь возгорания составила 40 квадратных метров.
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru