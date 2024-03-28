Три автомобиля сгорели в пожаре в гаражном кооперативе Новосибирска

В Новосибирске утренний пожар уничтожил 3 автомобиля и 6 гаражей. ЧП произошло ранним утром 28 марта в Калининском районе города.

По информации МЧС, сигнал о возгорании в гаражном кооперативе по улице Игарской поступил в 4:52. На момент прибытия пожарных в блоке из 12 гаражей пламя уже бушевало, горела кровля.

— В течение двух часов открытое горение ликвидировано. Внутри строений людей не обнаружено. Информация о пострадавших не поступала, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

По предварительным данным 6 гаражей повреждены, в 3-х из них обрушилась кровля. Три автомобиля сгорели дотла, еще три удалось эвакуировать.

Площадь и причина пожара уточняется.

Ранее редакция сообщала о гибели двух человек в ночном пожаре в пятиэтажном доме на улице Адриена Лежена. Горела квартира, предварительная площадь возгорания составила 40 квадратных метров.