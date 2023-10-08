Ледовый дворец на Воинской в Новосибирске продают за 530 млн рублей

В Новосибирске выставлено на продажу помещение на улице Воинской (Октябрьский район). Объявления о продаже размещены на нескольких бесплатных сервисах. В объявлении указан адрес, где расположена ледовая арена. По адресу расположен «Спортивный клуб армии». Цена объекта — 530 млн рублей (133 872 руб за кв. метр), владельцем является юридическое лицо.

Согласно объявлению, площадь здания — 3959 кв. метров. У него есть подвал, два этажа и антресоль. В стоимость входят и земельный участок площадью 1,08 га (10793 кв.м), расположенная на нём автомойка на шесть боксов и большая парковка. Здание эксплуатируется как ледовая арена.

По словам продавца, вложенные инвестиции вернутся в течение 4,5-5 лет.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске продолжается реконструкция бассейна «Спортивный клуб армии» на Воинской.