Ледовый городок откроется 30 декабря в Новосибирске

Ледовый городок на Михайловской набережной откроется 30 декабря. Об этом сообщается на странице городка в Вконтакте.

― Вопреки аномальным погодным условиям этой зимой в Новосибирске – скульпторы изо льда возводят. Аттракцион «Ледовый Городок» будет работать на Михайловской набережной, ― говорится в сообщении.

В этом году тематика — «Времена года», каждая композиция и фотозона выполнены в стиле соответствующего сезона. Отметим, что для новосибирцев на площадке также обещают организовать различные активности. Аттракцион «Ледовый городок» на Михайловской набережной будет доступен до марта 2024 года.

Напомним, что по сравнению с прошлым годом цена выросла примерно на 100 рублей.

― Мы три года держали цены. Но сейчас, извините, все-таки инфляция выросла из-за этого мы вынуждены поднять цену билетов, ― отметил Сергей Машаров, директор «Лед-Шоу Парка».

Ранее редакция сообщала о том, что цены на билет в ледовый городок выросли в Новосибирске.