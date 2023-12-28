Взаимодействие с банковским сообществом

— Сегодня бизнес и банки живут в новой реальности, и предотвратить сложности или спорные моменты возможно, наладив конструктивный и доверительный диалог, – отмечает Уполномоченный Николай Мамулат.

Рабочая встреча состоялась 27 декабря 2023 года. Омбудсмен рассказал руководителю банковского учреждения об основных направлениях деятельности Уполномоченного в Новосибирской области, обозначил основные вопросы предпринимателей в отношениях с банками, необходимо отметить, что с каждым годом их становится все меньше. Оксана Евтушенко в свою очередь проинформировала о перспективах развития финансового рынка, а также технологий и сервисов.

Дополнительной темой обсуждения в рамках встречи стали возможные механизмы быстрого решения спорных ситуаций, меры повышения финансовой грамотности субъектов МСП, призванные помочь им при создании и развитии бизнеса, в том числе организация информационных и консультативных встреч.