Мэр: Всем районам Новосибирска выделено от 15 до 20 млн на восстановление газонов

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отдал распоряжение провести учет всех городских газонов и составить перечень улиц, подлежащих включению в программу обновления территорий, прилегающих к дорогам, на 2025 год.

— Напомню, что в прошлом году мы приступили к благоустройству газонов вдоль дорожной сети. Советский, Первомайский и Дзержинский районы получили на эти цели по 15 миллионов рублей. Опыт оказался удачным, районы ответственно подошли к проекту, и газоны были приведены в порядок. В текущем году финансирование выделено всем районам – от 15 до 20 миллионов рублей в зависимости от размера района. До начала ремонтного сезона необходимо определить приоритетные улицы и согласовать все вопросы с жителями. В некоторых проектах будет произведен демонтаж старых деревьев. Жители должны быть в курсе планируемых работ: какие деревья будут посажены, а какие удалены, — заявил Кудрявцев главам районных администраций.

На масштабную реконструкцию газонов в 2025 году заложено 135 млн рублей. Советский и Ленинский районы получат по 20 млн рублей. Аналогичная сумма выделена на восстановление газонов в трех районах Центрального округа. Остальным районам города выделят по 15 млн рублей.

Максим Кудрявцев подчеркнул важность приведения в порядок газонов, не включенных в план реконструкции. Он акцентировал внимание на необходимости удаления многолетних отложений мусора, песка и соли с газонов, а также на выравнивании уровня грунта. По его словам, для обеспечения оттока воды в почву, а не на проезжую часть, требуется замена верхнего слоя грунта. Мэр отметил, что эти меры позволят газонам выполнять свою функцию: украшать город и предотвращать распространение пыли.

На совещании в мэрии глава города также настаивал на строгом соблюдении правил уборки снега и льда. Он обратил внимание на жалобы жителей улицы Урицкого, касающиеся складирования снега и льда на газонах. Мэр потребовал от дорожных служб соблюдения культуры производства и взаимодействия с управляющими компаниями для вывоза снега в установленном порядке.

Владимир Захаров сообщил, что администрация оперативно отреагировала на жалобы жителей улицы Урицкого, вывезя снег с газонов и составив протокол об административном нарушении в отношении управляющей компании.