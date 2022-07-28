«Ленфильм» признал, что не может снимать кино без импортного оборудования

Импортозамещение в сфере производства кино невозможно в связи с полным отсутствием российского оборудования соответствующей специализации, говорится в отчете киностудии «Ленфильм» за 2021 год, с которым ознакомился РБК.

Поэтапная замена иностранного оборудования на российское являлась одним из поручений президента страны Владимира Путина и правительства руководству АО «Киностудия «Ленфильм». При этом говорилось, что отечественная продукция должна быть эквивалентна по техническим характеристикам и потребительским свойствам.

Однако, как указано в документе, «потребители кинопроизводственных услуг предъявляют высокие требования к качеству оборудования», и спрос на российскую продукцию с их стороны не наблюдается.

Опрошенные изданием представители рынка указали, что съемочный процесс на 100% основан на технике зарубежного производства. При этом гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков упомянул, что у съемочных групп есть достаточные запасы импортной техники.

Российских аналогов софта и техники просто нет. Генеральный продюсер компании «Нон-Стоп продакшн» Сергей Мелькумов рассказал, что последний раз видел советскую технику году в 1989-м.