Производитель стальных кровель и фасадов нарастил выпуск продукции благодаря нацпроекту

Компания ускорила время выпуска продукции и увеличила выработку больше чем в полтора раза.

Для оптимизации были выбраны линии по производству профлиста, металлочерепицы и плоского листа. На эту продукцию приходится 65% выручки компании. За полгода сотрудникам предприятия вместе с экспертами Регионального центра компетенций Агентства инвестиционного развития Новосибирской области удалось увеличить выработку на потоке на 72% и снизить время протекания процесса производства на 42%.

«Во время диагностики мы выявили несколько сложных моментов, один из которых возникновение простоев на линиях из-за несвоевременного обеспечения сырьем. Транспортировщик, который выполнял эту работу, был сильно загружен и не успевал. Мы нашли решение – внедрили программу, фиксирующую местонахождение сырья на оперативном складе. Прописали алгоритм, закупили сканеры, выводим на монитор в цехе очередь для каждой линии и отслеживаем в онлайн-режиме», – рассказал генеральный директор ООО «Компания Металл Профиль Восток» Юрий Ефремов.

Кроме того, в компании справились с простоем оборудования: исключили вспомогательные операции, например, упаковку из основного процесса работы операторов и выделили для этого специального сотрудника.

Также на «пилотных» линиях с помощью системы 5С решили проблему с отсутствием необходимого инвентаря на рабочих местах, удобство местонахождения и расположения инструментов прорабатывали с каждым оператором. Сейчас систему тиражируют на другие производственные участки.