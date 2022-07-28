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Производитель стальных кровель и фасадов нарастил выпуск продукции благодаря нацпроекту

  • 28/07/2022, 12:34
Новосибирский производитель кровельных и фасадных материалов ООО «Компания Металл Профиль Восток» подвела итоги шести месяцев в национальном проекте «Производительность труда».

новости бизнесаКомпания ускорила время выпуска продукции и увеличила выработку больше чем в полтора раза.

Для оптимизации были выбраны линии по производству профлиста, металлочерепицы и плоского листа. На эту продукцию приходится 65% выручки компании. За полгода сотрудникам предприятия вместе с экспертами Регионального центра компетенций Агентства инвестиционного развития Новосибирской области удалось увеличить выработку на потоке на 72% и снизить время протекания процесса производства на 42%.

«Во время диагностики мы выявили несколько сложных моментов, один из которых возникновение простоев на линиях из-за несвоевременного обеспечения сырьем. Транспортировщик, который выполнял эту работу, был сильно загружен и не успевал. Мы нашли решение – внедрили программу, фиксирующую местонахождение сырья на оперативном складе. Прописали алгоритм, закупили сканеры, выводим на монитор в цехе очередь для каждой линии и отслеживаем в онлайн-режиме», – рассказал генеральный директор ООО «Компания Металл Профиль Восток» Юрий Ефремов.

Кроме того, в компании справились с простоем оборудования: исключили вспомогательные операции, например, упаковку из основного процесса работы операторов и выделили для этого специального сотрудника.

Также на «пилотных» линиях с помощью системы 5С решили проблему с отсутствием необходимого инвентаря на рабочих местах, удобство местонахождения и расположения инструментов прорабатывали с каждым оператором. Сейчас систему тиражируют на другие производственные участки.

«Компания выполнила поставленную задачу: вышла на новый уровень развития производственной культуры, которая будет совершенствоваться и дальше. Сотрудники вовлеклись в проект и высказывали интересные идеи, например, предложили приобрести кнопку для подачи сигнала транспортировщику, чтобы оперативно убирать с линии упакованную продукцию. Благодаря национальному проекту не только растет производительность, но и формируется коллектив с новыми знаниями и компетенциями, развивается система наставничества», – отметила руководитель Регионального центра компетенций Камилла Волосская.

Фото предоставлено АИР НСО

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : производство нацпроекты России АИР НСО


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