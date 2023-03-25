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Leroy Merlin уходит с российского рынка

  • 25/03/2023, 09:07
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Leroy Merlin уходит из России
Компания заявила о планах передать активы локальному менеджменту.

Французская компания Leroy Merlin объявила о намерении продать все свои магазины в России. Её передадут локальному менеджменту, такое решение приняла владелец — французская группа ADEO, сообщила пресс-служба компании.

— О продаже бизнеса и магазинов речи не идет. Сегодня наша управляющая компания французская Adeo объявила о намерении по передаче управления «Leroy Merlin Россия» текущему локальному менеджменту, — пишет Forbes со ссылкой на руководителя направления по связям с общественностью Leroy Merlin Лолу Сатторову.

В компании подчеркивают, что сделка позволит «сохранить рабочие места для 45 000 сотрудников и обеспечить продолжение деятельности компании в интересах населения», отмечается в пресс-релизе ADEO. Передачу контроля над российскими активами Leroy Merlin должны одобрить регуляторы.

Независимый эксперт по инновациям в ритейле, футуролог, идеолог концепции «Магазин 4:0» Борис Агатов в своем телеграм-канале отмечает, что судя по всему, магазины останутся и продолжат развиваться.

— Строго говоря, французы захотели дистанцироваться формально, а может быть и реально от российского бизнеса. Локальное подразделение было довольно обособлено в своих решениях от головного офиса и это дало возможность стать ему локомотивом всей группы. По продажам Leroy Merlin в России соперничал только с Французским Leroy Merlin, — комментирует Агатов. — Во время пандемии, российское подразделение сыграло ключевую роль в стабилизации всей группы, т.к. не закрывалось и продолжало успешно функционировать. Ждём теперь новостей об Auchan.

Стоит отметить, что о планах Leroy Merlin уйти из России было известно еще в начале года. В частности, эту тему обсуждали участники рынка недвижимости на круглом столе в Новосибирске. Региональный представитель Российского совета торговых центров (РСТЦ) в Сибири и Новосибирске, основатель ООО «Отелит» Евгений Бурденюк не исключал, что это даст новые возможности для роста отечественных компаний работающих в сегменте DIY (сделай сам).

Напомним, Leroy Merlin открыла бизнес в России в 2005 году. По данным СПАРК, выручка ООО «Леруа Мерлен Восток» в 2021 году превысила 456,6 млрд рублей. Компания заняла вторую строчку в рейтинге 50 крупнейших иностранных компаний в России — 2022 по версии Forbes. В Новосибирске Leroy Merlin открылся в 2008 году в составе ТЦ «Мега». На данный момент в городе работает 4 ремонтно-строительных гипермаркета французской сети Leroy Merlin

Auchan, как и Leroy Merlin, входит в «Ассоциацию семьи Мюлье», к лету может быть передан российскому менеджменту. Об этом написали «Известия»   со ссылкой на партнера и руководителф департамента оценки и консалтинга CMWP Константина Лебедева.

 

Ранее редакция сообщала о том, что свои активы в России продает IKEA. 

Фото редакции

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Рубрики : Бизнес Политика Город

Регионы: Новосибирск

Теги : продажа бизнеса иностранных компаний Leroy Merlin уходит из России


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