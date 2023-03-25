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Новосибирцы стали вдвое больше покупать мебели

  • 25/03/2023, 10:00
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Новосибирцы стали вдвое больше покупать мебели
Это связано, в первую очередь, с сезонной уборкой жилищ перед мелким ремонтом и началом теплого сезона, считают эксперты.

Онлайн-гипермаркет «Все.Инструменты.ру» проанализировал спрос на товары из категории «Мебель» и «Системы хранения» в марте текущего года и сравнил эти данные с аналогичным периодом прошлого года, передает РИА Новости. В результате выяснилось, что спрос россиян на мебель в первый весенний месяц вырос более чем в два раза (на 121%), при этом особой популярностью пользовались также и системы хранения (спрос вырос на 41%).

Согласно проведенному исследованию, одними из самых востребованных товаров стали полки различных конфигураций, напольные вешалки, мебельные ручки, табуреты, стулья, столы, а также шкафы, почтовые ящики, ящики для хранения, крючки, держатели для инструментов, сборные системы хранения и колеса для мебели.

Уточняется, что мебель чаще мебель покупали новосибирцы, челябинцы, а также жители Перми, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Воронежа.

А вот продажи систем хранения пользовались популярностью у жителей Челябинска, Нижнего Новгорода, Воронежа и Санкт-Петербурга.

По мнению экспертов компании, такой спрос на вышеперечисленные категории товаров может быть связан с сезонной уборкой жилищ перед мелким ремонтом и началом теплого сезона.

— Потребительский спрос все больше перемещается в онлайн. Поэтому такие товары, как мебель, которые традиционно покупались в офлайн-магазинах, теперь все чаще приобретаются на интернет площадках, — добавили в компании.

Ранее редакция сообщала, что в России резко упал спрос на бизнес-литературу.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : статистика спрос покупка мебели


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